لماذا وضعت هذه المرأة ابر الخياطة في ثمار الفراولة؟

جهينة نيوز

ألقت الشرطة الاسترالية القبض على المرأة المتهمة بوضع ابر الخياطة في ثمار الفراولة في قضية أثارت انتباه الرأي العام

وقالت الأسترالية ماي أوت تورين أن دافعها وراء هذا العمل هو الانتقام من صاحب المزرعة الذي كانت تعمل لديه كمشرفة في مزرعة للفراولة في شمالي بريزبين، بحسب ما قالته شرطة كوينزلاند.

وقد قبض على ماي، البالغة 50 عاما، الأحد في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة في أنحاء أستراليا، وبدأ في أيلول.

كما ذكرت وسائل إعلام عن المحكمة إن تورين عمدت إلى الإضرار ماليا بالمزرعة التي تعمل فيها وقالت القاضية كريستين روني: "القضية المعروضة دافعها بعض الحقد أو الانتقام. وظلت المتهمة على مدى عدة أشهر تضع (الإبر) المعدنية في الفواكه".

وذكر أمام المحكمة في بريزبين أن الحمض النووي الخاص بتورين عثر عليه في ثمرات الفراولة في ولاية فيكتوريا.

ويعاقب المدانون بتلويث السلع في أستراليا بالسجن، وقد زادت العقوبة المقررة في الفترة الأخيرة إلى 15 عاما.

وتواجه تورين سبع تهم، ولم تقل إن كانت ستدفع التهم الموجهة إليها أولا

وكانت السلطات الأسترالية فتحت تحقيقا موسعا بعد اكتشاف إبر خياطة مخبأة داخل حبات التوت الأرضي وظهرت أول حالة في ولاية كوينزلاند، حيث نقل رجل إلى المستشفى بسبب شعوره بآلام في المعدة بعد تناوله بعض ثمرات الفراولة وأجبر المزارعون على التخلص من أطنان من الفراولة، كما سحبت المتاجر الفواكه من أرفف البيع.

ورفعت الحكومة الأسترالية، ردا على ذلك، فترة عقوبة السجن لمن يعبثون بالفواكه، من 10 سنوات إلى 15 سنة