زياد برجي سعيد بتعاونه مع إليسا

جهينة نيوز

أعرب الفنان اللبناني زياد برجي عن سعادته بعودة التعاون بينه وبين الفنانة اللبنانية إليسا بعد خلافات وقطيعة بينهما.

فقال برجي في تغريدة له على موقع تويتر : لا أستطيع التوقف عن قراءة تعليقات الناس على هذا الخبر الكبير ، سعيد جداً لأنك أحببتِ الأغنية وأنا متحمس جداً لسماعها بصوتك ، وأنا متأكد أن روحك ومشاعرك ستكون بمثابة الكرز على الأغنية.

يذكر أن إليسا قد أعلنت الأسبوع الفائت عن تحضيرها لأول أغنية من ألبومها الجديد مع الفنان زياد برجي والشاعر المصري أمير طعمة ، ومن المقرر طرح الألبوم في 2019.