برنامج تحديد الشخصية من طريقة المشي

جهينة نيوز

بدأت الحكومة الصينية بالإعتماد على بعض التكنولوجيات طرقا جديدة في المراقبة للمجرمين وهي التعرف على المشية حيث ذكر تقرير من وكالة AP أن السلطات الصينية إعتمدت على تقنية جديدة للمراقبة يمكن أن تحدد على ما يبدو الأفراد على أساس مشيتهم ( كيف يمشون)

وبين الرئيس التنفيذي لشركة Watrix التي أشرفت على مهمة تطوير النظام، أن فائدة هذا النظام هو أنه لا يتطلب تعاون الفرد، مثل طلب مذكرة وما إلى ذلك من الأمور الأخرى، في تصريح لوكالة AP للانباء

ووفقا لمدير الشركة فقد صرح بالقول : ” لسنا بحاجة إلى تعاون الأشخاص حتى نتمكن من التعرف على هويتهم. لا يمكن خداع نظام تحليل المشية ببساطة عن طريق العرج، أو المشي بخطوات متباعدة أو عن طريق تحديب الظهر، لأننا نقوم بتحليل جميع ملامح الجسم بأكمله “. ومع ذلك، فالصين ليست هي الأولى أو الوحيدة المهتمة بهذه التقنية.

وكما أوضحت وكالة الأنباء AP، فقد تم البحث في تقنية التعرف على المشية من قبل العديد من الدول حول العالم، على الرغم من وجود بعض الشكوك حول إمكانية التعرف على الناس ببساطة من خلال طريقة المشي. كما هو متوقع، لا يبدو أن هذه التكنولوجيا تتوافق جيدًا مع مطالب المدافعين عن الخصوصية، ولا سيما أنه لا توجد طريقة لإخفاء مشيتك