خبراء روس يثبتون عدم مشاركة القوات السورية باستخدام الكيميائي

جهينة نيوز

كشف خبراء روس مختصون تابعون لوزارة الدفاع الروسية دلائل مخبرية على أن القوات الحكومية في سوريا لم تستخدم السلاح الكيميائي.

وقام المختبر الخاص بوزارة الدفاع الروسية خلال أربع سنوات بتحليل 700 عينة من أماكن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأكدت نتائج التحاليل المخبرية لمواد كيميائية في 27 مركزا تابعا لوزارة الدفاع الروسية عدم اشتراك القوات الحكومية السورية بأي استخدام للسلاح الكيميائي.

وقال رئيس المختبر فلاديمير فاتينكوف إنه من عام 2014 حلل الخبراء في المختبر أكثر من 700 عينة من مجال استخدام الأسلحة الكيميائية.

ووفقا لفاتينكوف تم نقل البيانات حول نتائج البحوث لقيادة وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الروسية. واستخدمت هذه البيانات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كدليل على تزوير استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش السوري.

وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺨﺎص بوزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺪﻳﻪ اﻋﺘﻤﺎدات وموافقات دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻣﻊ 13 ﻣﺨﺘﺒﺮاً أﺟﻨﺒﻴﺎً، ولديه الصلاحية ﻓﻨﻴﺎً ﻟلمشاركة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ومنظمة حظر اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.