شابة تدفع المال لشراء الحب

جهينة نيوز

عرضت شابة تدعى جين بارك أموالا طائلة لشراء الحب على موقعها على الانترنت الذي أنشأته خصيصاً لهذا الامر حيث يمكن للراغبين في مواعدتها التقدم بطلب

وقالت جين البالغة من العمر23 عاما، أنها ستختار الرجل الذي تعتقد أنه يناسبها، وستخصص له مبلغا بقيمة 60 ألف جنيه سنويا، مقابل أن يتناول معها الشراب والطعام.

وستقوم أيضا بتصوير عملية المقابلة مع المتقدمين لها وتوثيقها في فيلم وثائقي سيتم بثه العام المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت الصحيفة إن جين فتاة رائعة ولديها الكثير لتعطيه، لكنها وجدت نفسها وحيدة مرة أخرى منذ فازت بالجائزة، إنها تعاني من حظ سيئ وقد فازت سابقا بجائزة 'يورومليونز'، وقدرها مليون جنيه استرليني، إنها تأمل في أن تساعدها الأموال في شراء الحب ولكنها لم تكن واثقة أنها محبوبة وأوضحت أن جين مستعدة لدفع المبلغ المناسبة للشخص الملائم والمحب.

يشار إلى أنها فازت بالجائزة المليونية عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، ومنذ ذلك الوقت اشترت سيارات وأنفقت مبالغ من الأموال على العطلات، كما أجرت جراحات تجميلية.