"وول ستريت جورنال": روسيا ماضية في كسر قيد الدولار

جهينة نيوز

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن روسيا تتخذ العديد من الخطوات لتقليص اعتمادها على الدولار، وأن هذه الجهود صارت تأتي بثمارها.

وقالت الصحيفة إن روسيا تبدو مستعدة للتصدي لتشديد العقوبات الأمريكية، المتوقعة في نهاية هذا الشهر.

وأضافت أن مصرف روسيا المركزي زاد في هذا العام حجم احتياطياته من الذهب وباع سندات الخزينة الأمريكية.

وتخطط السلطات الروسية حاليا لزيادة عدد الصفقات مع بعض الدول بالعملات الوطنية، وأخذت الحكومة الروسية تمنح التسهيلات الضريبية للمصدرين الذين لا يستخدمون الدولار في حساباتهم.

ويتوقع أن تساعد عملية استبعاد الدولار التي يدعمها الرئيس فلاديمير بوتين، في تخفيف الضربة إذا كانت العقوبات الجديدة موجهة للنظام المالي الروسي.

وقالت الصحيفة: " قررت روسيا مع عدد متزايد من الدول، التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي"، مشيرة إلى أن الصين كذلك تسعى لفك ارتباطها الكبير بالدولار، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز دور اليورو وفتح الحوار حول تأسيس نظام دفع جديد للمبادلات مع إيران، كما تحاول فنزويلا وباكستان وغيرها تقليل الاعتماد على الدولار.

المصدر: "لينتا رو"