نساء العائلة المالكة يرتدين الأسود في هذا اليوم

جهينة نيوز

اختارت نساء العائلة المالكة وعلى رأسهن الملكة اليزابيث اللون الاسود مع زهرة الخشخاش التي وضعت على أكتافهن للمشاركة في الاحتفال بالذكرى المئوية على انتهاء الحرب العالمية الأولى، خلال تكريم قتلى الحروب، في حفل كبير أقيم بقاعة "ألبرت هول" الملكية في وسط لندن.

رافق الملكة اليزابيث التي أطلت بأزهار الخشخاش الاحمر ابنها الامير تشارلز وولديه وليام وهاي وزوجاتهما كيت وميجان وكانت إطلالاتهن متشابهة، من حيث ارتداء الفستان الأسود، والذي يصل إلى منطقة الركبة.

وتضمن المهرجان السنوي للذكرى في لندن، عروضًا غنائية وموسيقية للسير توم جونز، والسير برين تيرفيل، وشيريدان سميث، كما حضر الحفل آلاف الأشخاص من عائلات ضحايا الحروب، الذين وقفوا حاملين صورة لأفراد العائلات، الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى.

كما تقام احتفالات إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في مختلف أنحاء العالم، ويشارك في أنشطتها زعماء الدول الكبرى كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيرا ماي.

ومن ضمن طقوس تلك المناسبة السنوية استخدام دبابيس زهور الخشخاش الحمراء بشكل رئيسي من قبل الناس، خصوصًا في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا؛ احترامًا لأولئك الذين شاركوا في الحرب، واحتفاءً بذكرى ضحايا الحرب وما قدموه.