فرنسا تنفي امتلاكها تسجيلات حول قضية خاشقجي

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين إن فرنسا ليست بحوزتها تسجيلات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على حد علمه.

وقُتل خاشقجي الذي كان منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القنصلية السعودية باسطنبول الشهر الماضي وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية كانت بأوامر ”على أعلى مستويات“ في الحكومة السعودية.

وقال أردوغان يوم السبت إنه تم تسليم التسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لكن لو دريان أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه.

وردا على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب قال لو دريان ”يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف“.

وأثار مقتل خاشقجي غضبا عالميا لكن دون تحركات ملموسة كثيرة من قبل القوى الكبرى ضد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والداعم للخطط الأمريكية لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع أردوغان سبل الرد على مقتل خاشقجي.

رويترز