تحذير عاجل من سفارة السعودية في لبنان للمواطنين!

جهينة نيوز

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان تحذيرا للمواطنين حرصا على مصلحتهم وتجنبا للتلاعب بهم.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن السفارة تحذيرها من التعامل مع أشخاص مجهولين، مشيرة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أشخاص يدعون أنهم شخصيات سعودية اعتبارية أو ممثلون لجهات معينة أو باحثون وغير ذلك.

وتابعت السفارة أن هؤلاء المدعين يعقدون لقاءات مع شخصيات لبنانية مختلفة لأهداف غير معروفة، فيما اتضح أنهم لا يحملون الجنسية السعودية من الأساس.

واختتمت السفارة تحذيرها بأنها تهيب بالمواطنين في لبنان "بضرورة التثبت من هوية هذه الشخصيات وصفاتهم قبل التعامل معهم، وترحب بالتنسيق معها للاستفسار عن أي شخص يدعي أنه يمثل جهة سعودية، كما تحذر من التعامل مع هذه الشخصيات".

في سياق آخر، كان وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، قد اعتذر في وقت سابق لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وسفيرها لدى لبنان، عما ورد في إحدى الصحف المحلية حول دور المملكة في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقال المشنوق، في كلمة ألقاها، أمس الخميس، بمناسبة افتتاح بعض المشاريع في لبنان: "ولي العهد السعودي له تطلعات وأحلام وأفكار، قد يختلف أحدنا أو يتفق معه، لكن لا نقبل بأن يربط الهجوم عليه بمقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ فالمسؤولون عن الجريمة تم توقيفهم وهم قيد المحاسبة والمسؤولية، التي تعود للقضاء السعودي التركي المشترك".