الجيش الإيراني: مستعدون لحماية ناقلات النفط من أي تهديد

جهينة نيوز

أكد مسؤول عسكري إيراني كبير بأن بلاده تمتلك القدرات العسكرية القادرة على التصدي لأي تهديد تتعرض له ناقلات النفط الإيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد العمليات العسكرية في الجيش الإيراني محمود موسوي، قوله إن "القوات المسلحة الإيرانية تملك القدرات اللازمة لحماية مصالحها".

وتابع موسوي إن "القوات المسلحة مستعدة لحماية ناقلات النفط الإيرانية في وجه أي تدخل غير مقبول في النقل الدولي وحركة التجارة الدولية للمرات المائية".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قلل من قيمة العقوبات الأمريكية الأخيرة على بلاده، لافتا إلى أنها ليس لها تأثير على الاقتصاد الإيراني. وقال إن أمريكا لا يمكنها وقف صادرات النفط الإيرانية كليا والعقوبات ليست سوى حرب نفسية.