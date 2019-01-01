الصين تكشف عن صواريخ المقاتلة جيه-20 لأول مرة في معرض جوي

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة غلوبال تايمز اليوم الاثنين أن الصين عرضت لأول مرة صواريخ مقاتلاتها الشبح المتقدمة (جيه-20) في أكبر معرض جوي تقيمه.

وقالت الصحيفة إنه خلال عرض جوي فتحت مقاتلتان جيه-20 أبواب حجرة الصواريخ لتكشف أن كل طائرة مزودة بأربعة صواريخ داخل جسم الطائرة وبصاروخين على الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن خبراء صينيين القول إن العرض، الذي يتزامن مع ذكرى مرور 69 عاما على إنشاء القوات الجوية بجيش التحرير الشعبي الصيني، أظهر تفوق مقاتلات جيه-20 على المقاتلات الأمريكية من طراز إف-22 وإف-35، وأظهر كذلك ثقة الجيش الشعبي الصيني المتزايدة.

ونقلت الصحيفة أيضا عن الخبير العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ قوله إن الصواريخ الأربعة في جسم مقاتلات جيه-20 هي صواريخ جو-جو بعيدة المدى، وإن الصاروخين على جانبي الطائرة من الصواريخ قصيرة المدى الخاصة بالقتال الجوي.