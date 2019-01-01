أكثر من أربعة مليارات ليرة قيمة الأعمال المنفذة بفرع شركة الطرق والجسور بحماة

جهينة نيوز

أكدت مصادر في فرع شركة الطرق والجسور في حماة أن قيمة الأعمال المنفذه لتاريخه بلغت حوالي 4،5 مليار ليرة، و بينت المصادر أن أهم المشاريع الاستراتيجية المنفذة من قبل الفرع تحويلية حماة على طريق حمص - حلب، وأتوستراد الساحل - الغاب، و طريق حماة - سراقب الفرع الشرقي مع تحويلة صوران، وطريق السلمية - الشيخ هلال، والعقد التبادلية على الطريق الدولي دمشق - حلب، وتوسيع جسر شفيق العبيسي في مدينة حماة، عقدة السلمية 1، عقدة السبيل، عقدة مدخل محردة الجنوبي، إضافة إلى مشاريع المرحلتين الأولى والثانية من عقدة الشريعة في مدينة حماة، بالإضافة لمشروع تعريض طريق حماة - السلمية الجزء الأول، مشاريع توسع المنطقة الصناعية في مدينة حماة عقدة تل قرطلو.

ونوهت المصادر الى أن كل ماتم إنجازه كان بتضافر جهود جميع العاملين بالفرع وتميزت بالمهنية العالية وسرعة الإنجاز والمتابعة الدقيقة.‏

وأوضحت المصادر أنه بالإضافة إلى مشاريع الصيانة الإسفلتية الجارية للطرق ضمن محافظة حماة والعائدة للجهات المختلفة فإن هناك منتجات يقدمها الفرع تتمثل بالمجبول الإسفلتي، حيث يتم إنتاجه وفق مواصفات وزارة المواصلات ويقوم الفرع ببيع المجبول الإسفلتي للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى المجبول البيتوني مثل حواجز الأمان، وأطاريف بيتونية، أغطية ريكارات بلاط أرصفة، ويتم إنتاج المجبول البيتوني وفق المواصفات القياسية العالمية، وحواجز الأمان و يتم تصنيعها بطول 2 م.ط للقطعة الواحدة ووفق المطلوبة، ويتم إنتاج الأطاريف البيتونية، وإنتاج المواد الحصوية بأنواعها / حجر مكسر، ومواد مفرزة ويتم إنتاج الأطاريف البيتونية، وفق المواصفات الفنية المعمول بها ووفق قياسات الجهة صاحبة المشروع .‏

وأشارت المصادر أنه تم إنجاز مشاريع الفرع المتعاقد عليها مع الشركة العامة للصرف الصحي بحماة حيث تمت إنجاز ما نسبته 90% من مجمل مشاريع الصرف الصحي البالغ قيمتها حوالي 300 مليون في غضون شهرين رغم كل الصعوبات، و يخدم أكثر من 30000 نسمة وبأعماق تصل حتى 8 م، إضافة إلى طريق إسعافي خدمي يختصر المسافة بين حماة وحلب بحدود 100 كم تقريباً، ويبلغ الطول الإجمالي للطريق 120 كم، وقيمة العقد 268 مليون ليرة، و بلغت نسبة التنفيذ 70بالمئة ومن المتوقع أن يوضع بالخدمة قريباً، إضافة لمشروع اتوستراد حماة - السلمية حيث تميزت الأعمال التي تجري عند معبر صماخ بسرعة الإنجاز ودقة التنفيذ، إضافة للمحور الجديد الذي تم فتح السير عليه مع كامل تحويلاته المرورية والتي امتدت لمسافة 5 كم.‏

ويتم أيضا متابعة أعمال معمل إسمنت حماة وترميم وصيانة الطرق الداخلية ضمن المعمل3 رصف صلب ومرن، و إنشاء وتنفيذ جدران استنادية لساحات تخزين الكلينكر باستخدام إسمنت مقاوم للكبريتات وبتكلفة إجمالية قيمتها حوالي 61 مليون ليرة وصيانة مجال الإسفلت وتجهيز خزان إسفلت بسعة 50 طن بكوادر المجبل