المصالحة الروسي: ثلث المهجرين السوريين العائدين من الأردن ولبنان "مرضى" وتمت معالجتهم!

جهينة نيوز

أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء يفغيني خارتشينكو، بأن ثلث المهجرين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من الأردن ولبنان كانوا مرضى وأخضعوا للعلاج فور عبورهم الحدود.

وقال خارتشينكو خلال لقاء مع ممثلي الأوساط الاجتماعية والسلطات المحلية في دمشق: "عند نقاط التفتيش الحدودية والممرات الإنسانية المفتوحة أمام المهجرين، تم تقديم المساعدة الطبية لثلاثين في المئة من إجمالي السوريين العائدين إلى وطنهم".

وأشار إلى أن عملية عودة المهجرين من لبنان والأردن تسير "وفق وتيرة ثابتة"، وأن بين أهم أسباب الزيادة في عدد السوريين العائدين بعد الحرب، فتح معبر "نصيب"على الحدود مع الأردن بشكل كامل.

وقال خارتشينكو، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية ينص على عودة 200 ألف مهجر سوري قبل نهاية العام.

وتفيد الأنباء بأن أكثر من 1.5 مليون سوري قد عادوا إلى مناطقهم، بينهم أكثر من 260 ألفا من لبنان والأردن.

المصدر: نوفوستي