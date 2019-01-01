تحطم طائرة حربية أمريكية في اليابان

جهينة نيوز

تحطمت طائرة حربية أمريكية اليوم الاثنين في اليابان.

وسقطت الطائرة الأمريكية في منطقة أوكيناوا اليابانية، وفقا لما أعلنته قناة "إن إتش كي" التلفزيونية.

وأشارت القناة إلى أن الطائرة، التي تحطمت هي مقاتلة هجومية تابعة للقوات الجوية الأمريكية، من طراز "إف إيه — 18"، مشيرة إلى أنها سقطت في المياه.

ووفقا للأنباء، تم إنقاذ كلا الطيارين اللذين كانا على متنها.

وتعد مقاتلات "إف — 18" بطرازاتها المختلفة، من أفضل الطائرات التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي.

وتعمل تلك المقاتلات على متن حاملات الطائرات الأمريكية المنتشرة حول العالم، ويمكنها الإقلاع والهبوط على متنها.

وكشفت تحقيقات أجرتها البحرية الأمريكية، العام الماضي، مقتل أربعة طيارين أمريكيين بسبب مشكلات في أجهزة تزويد الملاحين بالأوكسجين على متن القاذفات المقاتلة من طراز "اف ايه 18".

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن الأدميرال الأمريكي مايكل موران، أنه تم تسجيل حالات غثيان وإغماء لدى الطيارين على متن المقاتلة "إف إيه 18" مرتبطة بتلوث الهواء داخل قمرة القيادة وفشل نظام توليد الأوكسجين، حيث قتل خلال الأعوام العشرة الماضية أربعة طيارين عانوا من أعراض مشابهة، لكن السبب الدقيق للوفاة بقي طي الكتمان إلى أن كشفته التحقيقات أخيرا.