ترامب يناقش الوضع السوري ومعاهدة الحد من الصواريخ مع بوتين وقادة العالم!

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارا ساندرس اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مناقشات جيدة ومثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وغيرهم خلال احتفالات باريس.

وقالت ساندرس للصحفيين: "اليوم تناول الرئيس الغذاء مع الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل، والرئيس بوتين، وكذلك مع غيرهم من قادة العالم. حيث ناقش القادة مجموعة من القضايا المختلفة، بما في ذلك معاهدة الحد من الأسلحة النووية [معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى]، سوريا، التجارة، الوضع في المملكة العربية السعودية، العقوبات، أفغانستان، الصين وكوريا الشمالية".

وأضافت المتحدثة الأمريكية: "لقد أجروا مناقشة جيدة ومثمرة طوال فترة الغداء الذي استمر لمدة ساعتين".

هذا واحتفلت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى والتي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية حضر الاحتفال أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم منهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.