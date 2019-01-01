تيريزا ماي: منفتحون على إمكانية بناء علاقة جديدة مع موسكو

جهينة نيوز

أطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين من جديد على ما اسمته "الوحدة الدولية في مواجهة انتهاكات روسيا للقواعد العالمية" ومع ذلك أكدت ماي على أن المملكة المتحدة منفتحة على إمكانية بناء علاقة جديدة مع روسيا.

وقالت ماي في كلمة خلال مأدبة "اللورد عمدة المدينة": "العام الماضي أظهر بشكل مأسوي أن هذه التهديدات أكثر من حقيقة، ليس فقط من خلال الاستخدام الأرعن للأسلحة الكيميائية في شوارعنا بواسطة اثنين من عملاء الاستخبارات الروسية".

وأضافت: "لكنه أثبت أيضا استعدادنا للرد. وبالطريقة التي قلت أننا سنرد بها. فبالتعامل مع حلفائنا للرد على الهجوم في ساليزبوري، نسقنا أكبر عملية طرد لضباط مخابرات روسيين على الإطلاق، مما سيؤدي إلى تقويض كبير للمخابرات الروسية في السنوات المقبلة".

وأكدت ماي على أن "الأدلة الدامغة" سمحت لدائرة النيابة العامة الملكية بتوجيه اتهامات ضد من تعتبرهم لندن مرتكبي محاولة اغتيال سكريبال، وهم مواطنو روسيا ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.

سبوتنيك