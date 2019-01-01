ريال مدريد يهزم مضيفه سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

جهينة نيوز

واصل ريال مدريد تحقيق الانتصارات تحت قيادة سنتياغو سولاري محققا الفوز على مضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية النادي الملكي كريم بنزيمة وجوستافو كابرال بالخطأ في مرماه وسيرجيو راموس من ركلة جزاء وداني سيبايوس في الدقائق 23 و56 و83 و90، بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض هوجو مالو وبرايس مينديز في الدقيقتين 61 و94.

وبهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الليغا برصيد 20 نقطة، بينما يقبع سيلتا فيجو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.