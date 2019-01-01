63 مليون ليرة تداولات الجلسة الافتتاحية.. شركتا الاتصالات الخليوية في سوق دمشق بـداية 2019

جهينة نيوز

قال المدير التنفيذي في سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم إن السوق انتهت من الإدراج الأولي لشركتي الاتصالات سيرياتيل وmtn ويجري حالياً إيداع المساهمين والدراسة السعرية والتقديرية للأسهم.

وأضاف في تصريح خاص للثورة أن جلسة استكشافية لتحديد السعر ستتم خلال فترة قريبة ليتم بعد ذلك الإقرار بالادراج النهائي من قبل مجلس إدارة السوق، منوهاً إلى أن شركتي الاتصالات سيتم إدراجهما بشكل نهائي ضمن الشركات المدرجة في السوق مع بداية العام كحد أقصى.‏

وأشار إلى أن إدراج شركتي الاتصالات سيشجع بعض الشركات ولا سيما المتخصصة منها بالإعمار للدخول في السوق بقوة.‏

في سياق متصل ارتفع حجم وقيم التداول في السوق مع بداية الجلسة الافتتاحية حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 96 ألف سهم موزعة على 90 صفقة بقيمة تداولات بلغت 63 مليون ليرة.‏

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 4 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6214 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.08%.‏

وكان لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 31 ألف سهم بقيمة تداول 28 مليون ليرة من خلال 22 صفقة ليغلق سهمه على سعر 929 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.42%، ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 22 ألف سهم بقيمة تداول 9 ملايين ليرة من خلال 14 صفقة ليغلق سهمه على سعر 412 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.78%، تلاه سهم بنك فرنسبنك - سورية حيث تم تداول 16 ألف سهم بقيمة تداول 6 ملايين ليرة من خلال 7 صفقات ليغلق سهمه على سعر 414 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.89%.‏

هذا ولا يزال سهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء موقوفاً عن التداول عملاً بأحكام المادة - 26- الفقرة (ج - 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرضها لحالة سطو و سرقة من قبل العناصر المسلحة.‏

في حين لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك بيبلوس- سورية، بنك سورية والمهجر، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق، المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق، الشركة المتحدة للتأمين.‏