الأحوال الجوية تشعل أسعار الخضر والفاكهة في أسواق ريف دمشق

جهينة نيوز

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم أن الاسعار خلال اليومين الأخيرين قد ارتفعت بنسب متفاوتة في أسواق المحافظة بسبب الأحوال الجوية والأمطار التي شهدتها المحافظة ومناطق الإنتاج وخاصة المواد والسلع الغذائية من خضراوات وفاكهة وغيرها من المزروعات الموسمية.

وأوضح السالم لصحيفة تشرين أن نسب الارتفاع تتفاوت بين سلعة وأخرى وذلك حسب الطلب عليها ومدى توافرها في السوق وقد تصل في بعض السلع إلى 30%، ووفق النشرة السعرية التي أصدرتها المديرية بعد قراءة الأسعار في أسواق المحافظة في معظمها فقد تبين أن أسعار الخضراوات قد ارتفعت بصورة واضحة في السوق، تراوحت هذه النسب ما بين 10 – 15%، نذكر على سبيل المثال مادة البندورة ارتفعت من سعر 140 ليرة للكيلوغرام الواحد إلى 215 ليرة للنوع الممتاز, والخيار البلدي ارتفع سعره من 275 ليرة لكل كيلو غرام من النوع الأول الى 400 ليرة, والباذنجان من 90 ليرة إلى 125 ليرة للكيلوغرام الواحد, والأمر ذاته ينطبق على جميع الخضراوات، فأسعارها لم تبقَ على حالها وخضعت للارتفاع بسبب صعوبة تأمينها بسبب الأحوال الجوية والأمطار التي طالت مناطق الإنتاج والتسويق.

وأضاف السالم أن الارتفاعات السعرية طالت أيضاً الفواكه الموسمية الحالية ولاسيما مادة الليمون الأخضر الذي ارتفع سعره من 80 ليرة الى 130 ليرة للكيلوغرام الواحد, والرمان الفرنسي ارتفعت اسعاره بنسبة تزيد على 10% من أسعاره السابقة، والكرمنتينا من 150 ليرة الى 225 ليرة, وما ذكر ينطبق على كل السلع من الخضراوات والفاكهة من حيث الارتفاع السعري, موضحاً أن المديرية شكلت دوريات متخصصة لمراقبة أسواق الخضر والفاكهة لمراقبتها ومعالجة الارتفاعات السعرية ومنع استغلال التجار لظروف الأحوال الجوية وابتزاز المواطنين.