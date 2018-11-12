أبراج يوم الأثنين 2018/11/12 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 11/12:عاطفي،رومنسي،قوي لا تخاف المسؤولين،قادر على التكيف مع الاخرين ومساعدتهم بما يخدم مصالحك،مستقل بخططك طويلة الأجل،في الربع الأول من العام تواجه تحديات وقلق بشأن وضع مادي تنتهي منه في الربع الثاني تتقدم مهنيا استغل الفرص المتاحة،للبعض تغيير نحو الأفضل في مكان الإقامة أو العمل، للبعض مشروع زواج.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: العمل متراكم تفكر بإنجاز الأعمال المهمة تشعر بحاجة للتحرك والتنقل أثبت موقعك بالتعامل مع المسؤولين والغرباء وحافظ على هدوئك لا تتسرع أنت سيد نفسك لكن لا مانع من أخذ رأي ذوي الاختصاص.

برج الثور: تظهر لك قضية مهمة على الساحة تحقق تطور وتقدم الى الامام تبدأ بتحضير لمشروع جديد تستمع لأخبار تسعدك كن مستعد لسفر واستقبال وتوديع زوار ومطالعة قضايا قانونية.

برج الجوزاء: تطرأ تغيرات بخصوص استثماراتك المالية تركز على شؤونك المهنية تطلع على قضايا مهمة توقع على عقود تقدم مساعدة لمحيطك تشعر بالسعادة تغمرك وللبعض فواتير واستحقاقات وللبعض مرافقة مريض.

برج السرطان:مسؤوليات جديدة على صعيد شراكة تعبر عن ارائك وتجد التقدير من محيطك،قد تواجه سوء تفاهم مع الشريك ابتعد عن الساحة حتى تتوضح الأمور والقضايا حافظ على هدوئك واستقرارك وشركائك وانتبه على صحتك.

برج الأسد: تشعر بالتعب من التنقل والعمل في أكثر من مكان قدم طلب مساعدة للمسؤوليين أنهي العمل المهم بالنسبة الك واضبط خطواتك مع مراعاة صحتك وغذائك.

برج العذراء: أخبار سعيدة واتصالات مهمة يطلب منك موعد توسع أسواقك وتجد من يدير أعمالك الفرص مميزة تحقق أرباح غير منتظرة تدخل تعديلات على منزلك للبعض معالجة امور طارئة على صعيد اولاد.

برج الميزان: توازن بين عملك وواجباتك المنزلية قد تواجه ضغط على صعيد العائلة تظهر لك أمور طارئة وتصليح اعطال تمد يد العون لعائلتك وتقوي علاقاتك الاجتماعية معهم .

برج العقرب: تشعر بعدم الرضا بعملك ورغبة بالتهرب من مسؤولياتك بسبب ضغط العمل ومفاوضات كن صبور ومتفهم لمحيطك تنجز اعمالك وتنجح بمقابلاتك اذهب في رحلة او جولة قصيرة تستعيد نشاطك للبعض تحصل على مال من استرداد دين قديم أو تعويض.

برج القوس: يومك متناقض بين الارباح والنفقات تواجه صعوبات وارتكاب أخطاء ونفقات كثيرة بالمقابل تحصل على ارباح غير منتظرة تدخل باستثمارات جديدة نصيحة أعد حساباتك المالية وتابع مستجدات العمل بحضورك المميز وطلاقة لسانك ورقتك .

برج الجدي:القمر ببرجك تشعر بنشاط وحيوية تسمع أخبار سعيدة بخصوص أمر عائلي تقوم بمشاريع منزلية تحقق نجاحات مهنية تفكر بتغيير نظرتك للناس وللأمور استغل فرصك وطاقاتك.

برج الدلو: تضخم الأمور يهزك سماع خبر نصيحة لا تأخذ قرارات قد تتراجع عن موقفك بسبب صعوبات وتأجيل أعد حساباتك وانتبه للتفاصيل والعمليات المالية الأمور تسير ببطء لا تتحدا أو تعرض خدماتك كن واثق من نفسك وساير حتى يوصل القمر لبرجك.

برج الحوت: تختلط مع الآخرين وتلبي دعوات تشارك في مشروع مع الاصدقاء يؤدون دور مهم بحياتك ولهم تأثير على مجريات أمورك تحقق نجاح تخرج عن الروتين تجتمع مع صديق قديم لم تراه منذ فترة .