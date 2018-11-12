تقرير – المانيا دفعت سراً عشرات الملايين للجماعات الارهابية في سورية

جهينة نيوز:

دفعت الحكومة الألمانية بشكل سري ما يقارب من 50 مليون يورو للجماعات الارهابية في سورية و ذلك بحسب تقرير نشر حديثاً.

و قال التلغراف نقلاً عن تقرير نشرته ديرشبيغل الالمانية أن الحكومة الألمانية دفعت سراً عشرات الملايين للقوات المتمردة في سورية.

و وفقاً للتقرير فقد قال مستشار الخارجية الألمانية والتر ليندنر (الاشتراكي الديمقراطي) لـ النائبة من اصل تركي كردي هيلين إيفريم سومر أن ألمانية دفعت ما لا يقل عن 37.5 مليون يورو كمساعدات و بلغ إجمالي المدفوعات السرية 49 مليون يورو.

و أفادت هيلين إيفريم سومر أن الحكومة الألمانية لا تريد كشف تفاصيل ما دفعته لان ذلك سيعقد العلاقة مع روسيا و تركيا لانهم لن يكونوا سعداء بهذه الأموال التي وصلت ليد المسلحين و ذلك بعد أن شاركت ألمانيا و فرنسا بقمة رباعية في تركيا بخصوص سورية.

وكالات