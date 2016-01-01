حدث أمني أسفر عن شهداء و جرحى من المقاومة في غزة و الاشتباكات مستمرة

جهينة نيوز:

أفاد المتحدث بإسم وزارة الداخلية في قطاع غزة عن وقوع حدث أمني شرق "خانيونس" أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة، و أضاف الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث.

و يأتي هذا التصريح بعد أنباء عن غارات لجيش الإحتلال الاسرائيلي على مواقع شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة, حيث شنت الطائرات الحربية "الاسرائيلية" مساء اليوم الأحد سلسلة غارات عنيفة على عدة أهداف شرق بلدة خزاعة.

هذا و أفادت تقارير إعلامية عن تمكن قوة خاصة من قوات الاحتلال من التسلل لشرق مدينة خان يونس وقامت باغتيال 2 من المقاومين واصابت اثنين اخرين, و قالت التقارير لقد تم كشف القوة الاسرائيلية والاشتباك معها مستمر حتى الآن وطيران الاحتلال يغطي على انسحابها بالصواريخ