«علي بابا» الصيني يحقق مبيعات قياسية تتجاوز 25 مليار دولار بيوم العزاب

جهينة نيوز:

حطمت مجموعة «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، الرقم القياسي لمبيعات يوم العُزاب الذي سجلته العام الماضي اليوم الأحد متخطية مستوى 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار) في أقل من 16 ساعة.

وأتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولي من يوم العُزاب، بزيادة نحو 21 بالمئة مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان. وتركز الاقبال على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى سلع أساسية مثل مسحوق الحليب والحفاضات.

وتجاوزت الشركة مبيعات العام الماضي قبل الرابعة بعد الظهر بقليل لكن الوتيرة أبطأ من العام الماضي حين جرى تحطيم الرقم القياسي للعام 2016 أربع ساعات مبكرا عن ذلك عند الظهيرة.

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما. وقالت المجموعة في سبتمبر إن الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.

وهذا العام، قالت علي بابا إن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في يوم العٌزاب وإن المبيعات اقتربت من 20 مليار دولار بحلول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم متخطية يوم التسوق في الولايات المتحدة المعروف باسم الجمعة السوداء.

وبدأ الصينيون بالاحتفال في “يوم العُزاب” في تسعينيات القرن الماضي داخل الجامعات، للترويح عن أنفسهم ومنح بعضهم البعض فرصة للبحث عن شريك مثالي، لكن مع مرور الوقت دخلت عادات جديدة على هذا اليوم، ومنها التسوق الإلكتروني بهدف تبادل الهدايا.

وتقدم المتاجر الإلكترونية في الصين خلال هذا اليوم، عروضا مغرية على أسعار الملابس ومستحضرات التجميل والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وغيرها.

ويتهافت العُزاب على شراء ما يريدون شراءه من المواقع الإلكترونية، وخاصة “علي بابا”، بأسرع وقت ممكن قبل نفاد الكمية، نظرا لوجود عدد ضخم من الزبائن في هذا اليوم، للاستفادة من الخصومات على أسعار البضائع.

واختار العزاب في الصين يوم 11-11 (الحادي عشر من نوفمبر) للاحتفال بيوم العُزاب، بسبب تكرار الرقم (1) وإشارته إلى الوحدة.

المصدر وكالات