روسيا تبدأ بتصميم القاذفة النووية باك-دا

جهينة نيوز:

شرعت روسيا بتصميم طائرة "باك دا" الاستراتيجية البعيدة المدى, و ذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لشركة الطائرات الموحدة الروسية على فيسبوك. وكان موقع المشتريات الحكومية قد أعلن في أكتوبر الماضي عن طرح مناقصة تصميم المحرك الذي سيستخدم في تلك الطائرة.

وتقضي شروط المناقصة بأن تضمن المنظومتان الإلكترونيتان الأساسية والاحتياطية للمحرك تحليق الطائرة لمدة 30 ساعة دون أن تتزود بالوقود، كما اشترطت المناقصة أيضا أن يعمل المحرك في ظروف درجات حرارة تتراوح بين 60 درجة مئوية تحت الصفر و 50 درجة فوق الصفر، ويبلغ عمر استخدام المحرك 12 عامًا مع إمكانية تمديده إلى 21 عاما.

وعلاوة على ذلك فإن المحرك يجب أن يكون صامدًا بحسب شروط المناقصة أمام تأثير العوامل المدمرة للسلاح النووي.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين كان قد أعرب مطلع العام الحالي عن أمله بأن يبدأ اختبار طائرة "باك دا" البعيدة المدى والمصنوعة باستخدام تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات بحلول عام 2023 أو عام 2024.