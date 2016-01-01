هومليز نادماً على مشاركته بمباراة بوروسيا دورتموند

الأحد, 11 تشرين الثاني 2018 الساعة 20:46 | رياضة, كرة القدم

هومليز نادماً على مشاركته بمباراة بوروسيا دورتموند

جهينة نيوز:

ندم ماتس هومليز مدافع بايرن ميونيخ على مشاركته أمام بوروسيا دورتموند في مباراة الأمس التي شهدت خسارة الفريق البافاري (2-3) في الجولة ال11 من الدوري الألماني.

وقال هومليز: أن سبب ندمه على المشاركة في المباراة هو أنه لم يتمكن من تقديم أحسن ما لديه بسب بمرضه.

وأضاف : إنه شعر بالغضب بعدما فقد الكرة مرتين بينما كان آخر لاعب في الملعب ، وإن الأمر كان مرعباً لأنه كان يفكر مرتين كلما تصل إليه الكرة.

يذكر أن بايرن استقر في المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا بعدما وقف رصيده عند 20 نقطة متأخراً بفارق 7 نقاط عن دورتموند المتصدر.


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