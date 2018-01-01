نساء خليجيات يعتدين بالضرب المبرح سيدة مصرية و ابنها و مصر تعلق - فيديو

جهينة نيوز:

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مواطنة مصرية تفيد بتعرضها وطفلها للاعتداء بالضرب المبرح من قبل أربعة نساء كويتيات

بدورها نشرت الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" منشورا جاء فيه " في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المواطنين المصريين في الخارج، تبين انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر به مواطنة مصرية تفيد بتعرضها هي وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات".

وصرح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية كلفت على الفور القنصلية المصرية في الكويت بالتواصل مع صاحبة الفيديو المواطنة السيدة/ فاطمة عزيز، حيث قامت القنصلية باستقبالها وزوجها لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازمين، وأكدت لها على متابعة الواقعة مع السلطات الكويتية بشأن التحقيقات الجارية في هذا الصدد.

وقالت المرأة المصرية، إنها تعرضت للاعتداء بالضرب المبرح، من قبل أربعة نساء كويتيات قاموا بدهس وجهها بالأحذية، وشدها من شعرها وكسر أصبعها