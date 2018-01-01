إتهام للمصرف المركزي بأن قرارته أدت لصعود الدولار

جهينة نيوز

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن قرارات للمصرف المركزي السوري حول وجوب تقديم إجازات استيراد من قبل من اشتروا قطعا أجنبيا منذ 5 أعوام أدى لصعود سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.

ونقلت "الوطن" السورية عن عن الجلاد قوله إن "أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء هذه الأيام يعود لقرارات المصرف المركزي التي تنص على وجوب مراجعة من اشترى القطع الأجنبي منذ 5 أعوام وأكثر للمصرف المركزي لتقديم إجازات استيراد ووثائق عن البضائع المستوردة.

وتابع الجلاد "إذ يلجأ من لا يملك هذه الوثائق إلى شراء إجازات استيراد ودفع مبالغ مرتفعة، ساهمت برفع سعر صرف الدولار، منوهاً بأن القرارات الارتجالية السريعة والقرارات المتناقضة التي لا تدرس بشكل جيد تحدث حالة من البلبلة في السوق، وخاصة أن البلد اليوم في مرحلة استعادة التعافي الاقتصادي، وبالتالي فإن أي قرار على شكل تلك القرارات، ينعكس على الوضع والمناخ الاقتصادي سلباً، وبالتالي على سعر الصرف".

وبين الجلاد أن افتتاح منفذ نصيب الحدودي مع الأردن يدعم الليرة السورية ويلعب دورا إيجابيا، حيث أن حركة التصدير أصبحت أسهل وبالتالي تصدر المنتجات بشكل أكبر.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع في الأيام القليلة الماضية في السوق السوداء حيث وصل إلى حدود 480 ليرة للدولار الواحد.