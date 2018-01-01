بوتين: لن نكون الطرف الذي يخل بمعاهدة الصواريخ

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للحوار مع واشنطن ولن تكون الطرف الذي ينسحب من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

وقال بوتين خلال مقابلة مع قناة (آر تي) الناطقة باللغة الفرنسية على هامش مراسم الاحتفالات بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس: “نحن مستعدون للحوار.. ولسنا نحن من ينسحب من اتفاقية الحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.. بل الأمريكيون هم من يريدون ذلك”.

وأشار بوتين إلى إنه لم يعقد محادثات ثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بسبب “المراسم” مشيرا إلى أنه “اكتفى بمصافحته” مرجحا أنه قد يلتقي ترامب خلال قمة العشرين.

وحول اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنشاء جيش أوروبي موحد قال بوتين: “فكرة تشكيل جيش أوروبي ليست بجديدة.. وهي إيجابية لتعزيز التعددية في العالم”.