اللواء صفوي: يصف ترامب بالمعتوه الذي يجر شعبه نحو الضياع

جهينة نيوز

وصف المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيى رحيم صفوي، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانه معتوه يجر شعبه نحو الضياع.

وفي كلمة له صباح اليوم الاحد خلال ملتقى تكريم ذكرى شهداء محافظة قزوين، اعتبر اللواء صفوي ان القادة يعملون على تقوية شعوبهم او جرهم الى الانحطاط وقال، ان الرئيس الاميركي ترامب معتوه يجر شعبه نحو الضياع.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قوية ولا تُقهَر وقال، ان ايران تستمد قدرتها من الباري تعالى والتمسك بنهج اهل البيت (ع) في حين ان عدو ايران آيل الى الانهيار والدمار.

وتابع اللواء صفوي، ان اميركا هزمت في حربها الاقتصادية ضدالصين وستخرج من سوريا بالكامل.

واعتبر ان دماء الشهداء المدافعين عن مقدسات اهل البيت هي التي ستمهد الطريق الى القدس وقال، لا احد قادر على المقاومة امام قوة الاسلام لان شعبنا لن يستسلم امام مطالب يزيديي العصر.

فارس