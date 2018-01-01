شتانغه يعلن قائمة لاعبي منتخب سورية لكرة القدم لمباراتي عُمان والكويت

جهينة نيوز

أعلن مدرب منتخب سورية لكرة القدم الألماني بيرند شتانغه قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في المباراتين الوديتين التحضيريتين لنهائيات كأس آسيا أمام منتخبي عمان والكويت.

وقدم شتانغه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر اتحاد اللعبة شرحا مفصلا عن آلية انتقاء اللاعبين حسب المراكز التي يلعبون بها مشيرا إلى أن استبعاد فراس الخطيب من قائمة المنتخب سببه فني بحت وأنه قد استدعاه إلى معسكر النمسا السابق لكي يلعب مباريات ودية أكثر ولكن الخطيب لم يلتحق بالمعسكر لارتباطه بتحليل مباريات كأس العالم على إحدى القنوات الفضائية.

وأوضح شتانغه أن المنتخب سيقدم أداء عالي المستوى في نهائيات آسيا لوجود الروح العالية لدى اللاعبين إضافة إلى تغيير أسلوب اللعب من خلال نقل الكرات والتمريرات القصيرة لافتا إلى أن تخطي الدور الأول سيكون الهدف ومن ثم التفكير في الأدوار المقبلة.

من جانبه أبدى رئيس اتحاد كرة القدم فادي الدباس ثقته بخطة عمل المدير الفني وبرنامج تحضيره النوعي ولا سيما في المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب أمام منتخبي عمان والكويت في الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي كاشفا ان تشكيلة المنتخب واختيار اللاعبين هي من اختصاص الكادر الفني.

وضمت قائمة اللاعبين المدعوة إلى مباراتي عمان والكويت الوديتين كلاً من اللاعبين ابراهيم عالمة وأحمد مدنية وخالد حاج عثمان وأحمد الصالح وحسين جويد وجهاد الباعور ومؤيد العجان وعبد الملك عنيزان وعمر ميداني وعمرو جنيات ونديم الصباغ وخالد المبيض وأحمد الأشقر ومارديك مردكيان وفهد اليوسف وتامر حاج محمد وأسامة أومري ومحمد عثمان وإياز عثمان وزاهر ميداني ويوسف قلفا وعمر خريبين وعمر السومة.

يشار إلى أنه تم استبعاد فراس الخطيب وحميد ميدو ومحمود المواس وشاهر الشاكر.