لماذا مُنح رئيس الفريق المصري ميدالية.. ولمَ وضعها في جيبه؟

جهينة نيوز

أثار استلام رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب ميدالية ووضعها في جيبه بعد خسارة فريقه وتتويج فريق الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أحقية رئيس النادي في التكريم، فضلا عن أن الأهلي لم يتوج باللقب الأفريقي.

فأوضح عضو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طارق بوشماوي إن "الميدالية الذهبية التي منحها إلى رئيس الأهلي هي آخر ميدالية، ويجب أن تمنح إلى النادي المصري".

وأضاف بوشماوي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، السبت: "منحت الميدالية إلى ممثل الأهلي على منصة التتويج وهو محمود الخطيب".

ونفى المسؤول في الاتحاد الأفريقي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "الخطيب تعمد إخفاء الميدالية".

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد وصوله إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي، حيث نجح الوداد البيضاوي المغربي العام الماضي من انتزاعه على حساب الفريق الأحمر