أهل القرية أطلقوا عليها اسم الحورية.. سيدة تقضي معظم وقتها في المياه

جهينة نيوز

تقضي سيّدة هندية معظم نهارها في الماء من قبل شروق الشمس وحتى الغروب بسبب حالتها المرضية النادرة

وشخّص الأطباء حالتها منذ عام 1998 ونصحوها بقضاء 14 ساعة تقريباً في المياه مما أعاق استمرار حياتها بشكل طبيعي فقد أدى ذلك إلى تخفيف وجباتها فلم تعد تتناول الطعام إلا قليلا خلال جلوسها بالماء

حيث تعاني باتاروني غوش من مرض نادر في الجلد حيث تسبب لها أشعة الشمس الإلتهابات وتساعد المياة على تخفيف الألم.

ويذهب أهالي القرية لزيارة المرأة من وقت لآخر بالمياة خلال جلوسها وقصتها دفعتهم لإطلاق عليها اسم "الحورية" ويعتقدون أنها في فترة ما ستعيش بالكامل في الماء.