فوائد متعددة لليقطين تعرفوا إليها

جهينة نيوز

يتميز اليقطين بغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي يبحث الجميع عنها للحصول على غذاء صحي ومتوازن ومفيد للجسم. يحتوي اليقطين على الكربوهيدرات والألياف والمعادن الرئيسية التي تحميك من الفيروسات وتعالج بعض الأمراض. فماذا تعرف عن فوائد اليقطين الصحية؟

- مصدر غني بالألياف: يعتبر مصدراً جيداً للألياف الغذائية التي تُشعرك بالشبع بالإضافة إلى انه لا يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة. لذلك يعتبر خياراً جيداً لكل من يريد خسارة الوزن.

- يقوي المناعة: يعمل اليقطين كمضاد للأكسدة كما يحتوي على الفيتامينات الأساسية التي تقوي المناعة وتحمي من الأمراض.

- حماية الجلد: تساهم مركبات البيتا-كاروتين الموجودة في اليقطين في وقاية الجلد من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجيّة.

- مفيد للمرأة الحامل لأنه غني بحمض الفوليك والفيتامينات A وC وE والكالسيوم والمغنيسيوم والأوميغا3.

-علاج اضطرابات الجهاز الهضمي: كونه غنياً بالألياف فهو يساعد في عملية الهضم ويعالج تهيجات المعدة والتخلص من البكتيريا.

- أمراض القلب: يخفض اليقطين ضغط الدم ويحفز على إنتاج الكوليسترول النافع في الجسم وتسهيل مرور الدم الى القلب.

- اشارت بعض البحوث الى دور اليقطين في تحسين مستوى الغلوكوز في الدم ، ما يعني انه يمكن ان يساعد في حالات السكري.

- يحارب علامات الشيخوخة: يساعد على تجديد البشرة ويحارب علامات الشيخوخة ويعطي البشرة نضارة واشراقاً