الجيش يصد محاولات تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية في ريف حماة

الأحد, 11 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:34 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يصد محاولات تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية في ريف حماة

جهينة نيوز

واصلت التنظيمات الإرهابية انتهاكاتها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب عبر محاولات إرهابييها الاعتداء والتسلل باتجاه نقاط الجيش العربي السوري المتمركزة في ريف حماة الشمالي.

وأفادت سانا بأن وحدات من الجيش رصدت تحركات لمجموعات إرهابية يتبع أغلبها لتنظيم جبهة النصرة و”الحزب التركستاني” حاولت التسلل من محاور محيط مدينة مورك وتل الصخر اللطامنة ومعركبة إلى النقاط العسكرية المتمركزة على هذا الاتجاه.

وتعاملت وحدات الجيش مع محاولات التسلل بالوسائط النارية المناسبة وأفشلتها بعد أن أوقعت العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين وأجبرت الباقين على الفرار ودمرت أسلحة وعتادا كان بحوزتهم.

وتصدت وحدات من الجيش أمس لاعتداءات ومحاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية في محيط قرية تل ملح وعلى محور حاجزي زلين والزلاقيات بريف حماة الشمالي.


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