7مقابر اثرية جديدة في مصر

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف سبع مقابر جديدة بمنطقة سقارة في الجيزة تحتوي على عدد كبير من التماثيل والحيوانات المحنطة.

وقد اكتشفت بعثة أثرية مصرية جبانة للقطط التي بدأ دفنها رمزا للمعبودة باستت إضافة إلى أربع مقابر تعود لعصر الدولة القديمة

ويعتبر هذا الاكتشاف هو أول ثلاثة اكتشافات وعدت وزارة الآثار المصرية بالإعلان عنها قبل نهاية عام 2018.

وأوضح مسؤول مصري أن البعثة المصرية عثرت على أكثر من 200 تمثال لقطط وصندوق به نحو 200 جعران وصندوق آخر به جعارين محنطة في سابقة هي الأولى التي يعثر فيها على جعارين محنطة بمنطقة سقارة مضيفا أن البعثة عثرت كذلك على أوراق بردي مكتوبة بالخطين الديموطيقي والهيراطيقي وتمساح محنط وأفعى كوبرا محنطة والعديد من التماثيل الخشبية لحيوانات أخرى مثل الأسد والبقرة والصقر بعضها مغطى بطبقة من الذهب.

ومن المقرر عرض المقتنيات الأثرية المستخرجة من المقابر الجديدة داخل متحف إيمحتب في سقارة اعتبارا من 15 تشرين الثاني ولمدة شهر.

وقال مدير عام منطقة آثار سقارة إنه تم العثور أيضا علي العديد من السلال والحبال المصنوعة من نبات البردي ودفنات آدمية عثر بداخل إحداها علي مسند رأس من خشب الزان وبعض الأواني من الألباستر والبرونز داخل تابوت خشبي.

وأضاف أن البعثة عثرت علي بعض الكتل الحجرية المنقوشة وأجزاء من أبواب وهمية بينها كتلتان كبيرتان تمثلان جزءا من عتب مقبرة بسقارة لأحد وزراء الدولة القديمة يدعي (عنخ ما حور) وهي معاد استخدامها، و30 إناء، وأطباق من الفخار من عصور مختلفة