انتقادات واسعة على إطلالة نانسي عجرم المثيرة وفستانها القصير!

جهينة نيوز

تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم هجوما وانتقادات من جانب عدد من متابعيها بسبب إطلالتها الأخيرة في حفلها الغنائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشاركت نانسي عجرم عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو تظهر فيه وهي ترقص على المسرح ما عرضها لكم كبير من الانتقادات غير المتوقعة.

وانتقد جمهور نانسي عجرم إطلالتها، إذ أشاروا إلى أن فستانها قصير للغاية ولا يتناسب مع حملها، كما انتقد البعض رقصها وحركتها الزائدة على المسرح وأنها لا تراعي دخولها في أشهر الحمل الأخيرة، وأن حركتها الزائدة خطر عليها.

وكتبت إحدى المتابعات لنانسي على موقع الصور الشهير: "خللي بالك من البيبي"، بينما تساءل آخر: "ليش دائما تلبسين فساتين قصيرة، مو كل شي قصير حلو"، وكتب آخر: "غير موفقة في اختيار اللبس".

وليست هذه هي المرة الأولى التي ترقص فيها نانسي عجرم وهي حامل في مولودتها، إذ سبق وأن رقصت على المسرح في حفل أحيته في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ومن جانبها لم تلتفت نانسي عجرم للانتقادات بسبب رقصها في حفلاتها وهي حامل، واكتفت بالتغريد عبر حسابها على "تويتر": "نحنا وسهرانين، ما تسأل نحنا مين… بدنا نرقص، بدنا نغني، بدنا نبقى مبسوطين".

وكانت نانسي عجرم قد أعلنت عن حملها الثالث من زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، في شهر أغسطس/آب، بينما كشفت عن أنهما ينتظرا طفلة ثالثة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.