شركة بلجيكية تسمح بمتابعة الجنازة عن بعد

جهينة نيوز

أطلقت إحدى شركات الدفن البلجيكية خدمة جديدة للأشخاص الذين يعيشون بعيداً ولا يستطيعون متابعة مراسم دفن ذويهم ، وهي المشاركة بمراسم الجنازة كاملة عن طريق الهواتف الذكية من خلال عملية يتم تأمينها بمفتاح سري يسمح فقط للمعنيين بالإطلاع على سير الجنازة بعيداً عن المتطفلين على الانترنت.

و أوضحت مديرة الشركة لورنس شابوت بأن الموقع يحتوي حالياً على غرفتين صغيرتين فقط ، بهما 60 و120 مقعداً.

ولاحظت أن العديد من العائلات تشارك في الجنازة بأعداد كبيرة يصل عدد الحاضرين فيها إلى 600 شخص تقريباً ، وذكرت إمكانية زيادة عدد المقاعد للمشاركة في الخاصية الجديد.

يذكر أنه تم استخدام هذه الميزة أول مرة من مقبرة كور سانت إتيان ، حيث اجتمع العديد من أفراد عائلة لتوديع أحد أقاربهم إلى مثواه الأخير ،ولكن لم يتمكن الجميع من التواجد لأسباب مختلفة ، فاستخدموا هذه الخاصية.