3 جوائز جديدة لـ “مسافرو الحرب” في أيام قرطاج السينمائية

جهينة نيوز

حصد فيلم “مسافرو الحرب” ثلاث جوائز في حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ 29 وهي جائزة التانيت البرونزي في مسابقة الفيلم الروائي الطويل وجائزة الجمهور وجائزة أفضل صورة لمدير التصوير وائل عز الدين.

وفيلم “مسافرو الحرب” من تأليف سماح قتال وأيمن زيدان وجود سعيد ومن إخراج جود سعيد.

وكان الفيلم حصل قبل إعلان النتائج بيوم على جائزة جمعية النقاد الدوليين فيبريسي حيث قوبل بترحيب واسع في الأوساط السينمائية التونسية ولمس صناعه محبة الجمهور في تونس وتعطشهم للفن السوري.

ويحكي الشريط رحلة الرجل الستيني بهاء الذي يجسد دوره الفنان القدير أيمن زيدان أثناء عودته إلى قريته قادماً من حلب ضمن حافلة تضم عدداً من الشخصيات التي سرعان ما تتكشف تفاصيلها في محاولة للوصول إلى ضفة النجاة بأجواء من الكوميديا السوداء عبر قصة مبنية على سلسلة من الثنائيات المتناقضة في هامش أجواء الحرب إلى نهاية الفيلم التي كانت صادمة.

وفيلم مسافرو الحرب من بطولة أيمن زيدان لجين إسماعيل محسن عباس لينا حوارنة كرم الشعراني طارق عبدو لمى الحكيم سوزانا الوز وموسيقا سمير كويفاتي ومونتاج سيمون الهبر ورؤوف ظاظا ومدير الإنتاج سامر رحال ومن أنتاج شركة الأمير.

سانا