ماكرون: افضل التواصل بشكل مباشر ولست معنيا بالرد على ترامب عبر "تويتر"

جهينة نيوز

دخلت وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها إلى الميدان السياسي، حيث بات لكل شخصية سياسية عالمية أو محلية نافذة على العالم الافتراضي يقوم خلاله بإبداء رأيه وتسجيل موقف والتعليق على أحداث متنوعة.

وبهذا الخصوص علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم امس السبت خلال مقابلة تلفزيونية على قناة " CNN" الأمريكية على موضوع وسائل التواصل الإجتماعي وكيفية استعمالها ورأيه فيها.

وقال ماكرون بخصوص "تويتر": أفضل دائما التواصل والمناقشة شخصيا وبشكل مباشر، لا أحب الإجابة أو مناقشة موضوع دبلوماسي أو سياسي عبر تويتر".

وأضاف ماكرون للقناة " لست المعني بالرد على الرئيس الأمريكي ترامب عبر تويتر". كما أشار ماكرون أن اللقاء الأخير مع ترامب كان غنيا وجيدا.

وفي سياق أخر، انتقد ماكرون زيادة الانفاق العسكري الأوروبي لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة وقال بهذا الصدد "أعتقد أنه إذا قمنا بزيادة إنفاقنا، فإننا بحاجة إلى تعزيز استقلالنا الذاتي".