100 مليون ليرة للبدء بتنفيذ محطة التحويل في المدينة الصناعية بأم الزيتون

جهينة نيوز

حولت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء مبلغ 100 مليون ليرة إلى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء للبدء بتنفيذ محطة التحويل الكهربائية66/20 ك.ف البالغة كلفتها التقديرية نحو مليار و900 مليون ليرة .

وأشار مدير المدينة الصناعية المهندس علاء أبو عمار في تصريح سانا اليوم إلى ان تنفيذ هذه المحطة يوءمن التغذية الكهربائية للمدينة الصناعية ويحقق الاستقرار بالعمل لمختلف الصناعات والمهن والحرف التي ستعمل فيها .

من جهة ثانية لفت المهندس أبو عمار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال بناء المقر الإداري للمدينة الصناعية والعمل جار حاليا لتنظيم ملحق عقد لاستكمال أعمال الموقع العام للمبنى من السور والأرصفة وغيرها.

وبين أبو عمار أن أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى شارفت على الانتهاء وتمت المباشرة بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية ضمن القطاعات الصناعية الكيميائية والغذائية والمتضمنة تسوية وشق الطرقات.

وكانت إدارة المدينة الصناعية بأم الزيتون تعاقدت مؤخرا مع جامعة دمشق لإعداد دراسة لمحطة معالجة للصرف الصحي فيها .