هدية "خاصة" من كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية!

جهينة نيوز

بعد إرسال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هدية خاصة لرئيس كوريا الجنوبية، والتي تضمنت 2 طن من الفطر الكوري (ماتسوتاكي).

وأفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن رئاسة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها قررت رد الجميل لجارتها الشمالية من خلال إرسال حوالي 200 طن من الحمضيات (الكلمنتين).

وقالت الرئاسة في بيان لها " اليوم صباحا أقلعت طائرة عسكرية كورية جنوبية من جزيرة تشيجودو إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، وعلى متنها الدفعة الأولى من الحمضيات (الكلمتنين) وعدد من الشخصيات المسؤولة بتسليم الهدية لجيراننا".

وأشارت الرئاسة أن الهدية ستكون على 4 دفعات حيث كل دفعة ستحوي على 20 ألف علبة تحوي كلا منها على 10 كلغ من الحمضيات.

وتأتي هذه الخطوة ردا على خطوة الزعيم الكوري الشمالي الذي أهدى نظيره الجنوبي هدية قيمة أعجبت الأخير.

من الجدير بالذكر أن الاجتماع بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية الواسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.