أحمد فهمي يستفز جمهوره بصورة كلبه..!

جهينة نيوز

قرر الفنان المصري أحمد فهمي الرد على حملة الانتقادات الواسعة التي طالته ، بسبب قيام خطيبته الفنانة هنا الزاهد بوضع صورة كلب على قالب الحلوى الخاص بعيد ميلاده.

فنشر فهمي صورة له عبر حسابه الخاص على الأنستغرام يظهر فيها داخل المسبح وهو يقبل قدم كلبه.

وأثارت هذه الصورة ضجة كبيرة واتهمه متابعوه بأنه جاهل في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واعتزالها ، كما أنه لم يحترم تاريخه الفني ولم يحترم جمهوره.

يشار أن الفنان المصري أحمد فهمي احتفل مؤخراً بعيد ميلاده ال38 ، ولم تخلو أي صورة من صور الاحتفال من وجود كلبه الخاص.