٤ مليارات ليرة أضرار منشآت عدرا الصناعية

جهينة نيوز

كشف رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس للثورة عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية نتيجة العاصفة المطرية التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً والتي بلغت 4 مليارات ليرة وذلك بحسب تقديرات اللجنة المشكلة لهذه الغاية وهناك معامل لم يتم تقدير أضرارها.‏

وطالب الدبس الحكومة بإيجاد حلول لهؤلاء المتضررين كصرف مبالغ نقدية كتعويضات لهم عن الأضرار أسوة بتعويض أضرار المزارعين من صندوق التخفيف من آثار الجفاف، أو أن يتم منحهم سلفة وقروض ميسرة وإعفاءات من المالية حتى يستطيعوا شراء آلات جديدة كون البعض من هذه المنشآت عادت إلى الصفر، مبينا أن الحكومة تستطيع التعويض من الصندوق الذي تم إحداثه بالمرسوم رقم ٣٧ لعام ٢٠١٥ المتضمن تخصيص ٣ بالالف من قيمة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية وأن هذه التحصيلات يدفعها الصناعيون ويساهمون فيها ومن باب أولى أن يتم التعويض لهم من هذا الصندوق في مثل هذه الظروف خاصة أن لدى الصندوق أموال كثيرة.‏

وبخصوص صدور قرار تشكيل مجالس إدارة الغرف الصناعية أوضح الدبس أنه قيد الصدور «خلال الأسبوع الحالي» حيث سيتم انتخاب أعضاء المكتب ومجلس لاتحاد غرف الصناعة السورية جديد.‏

وحول المؤتمر الصناعي الذي عقد مؤخراً بحلب قال إنه كان يأمل أن يكون السقف مرتفعا أكثر لجهة مطالب وتوصيات الصناعيين بحيث تكون اشمل، مشيرا إلى أن التوصية المتعلقة بالإعفاء من الغرامات والفوائد عن الضرائب المالية بالنسبة للمناطق المتضررة يجب أن تكون شاملة لكل الصناعيين ،وان يكون هناك حلول جذرية للقروض المتعثرة وتمنى أن تكون توصيات هذا المؤتمر على مستوى توصيات المؤتمر الصناعي الذي عقد في العام ٢٠٠٥ .‏

وأوضح الدبس أنه عندما نريد رفع سقف المطالب فهذا يعود بناء على طلب الحكومة التي طلبت أن يكون الحديث أكثر شفافية وان يتم رفع سقف المطالبات خدمة للحكومة وذلك لأنه عندما نخرج بتوصيات ليست على مستوى الصناعة السورية فلن يستفيد احد لا لجهة الصناعيين ولا لجهة الحكومة ولن نستطيع التأسيس لنهضة صناعية جديدة آملا أن تتم دراسة هذه التوصيات بكل دقة، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء وعد بانعقاد جلسة خاصة لمناقشة توصيات المؤتمر الصناعي وإقرارها مشيرا إلى وجود عدة توصيات مهمة تتعلق بحوامل الطاقة والأمور المالية والمصارف وتتعلق بالتجارة والصناعة منوها في الوقت نفسه إلى رغبة وأمل الصناعيين بأنه كان يجب أن يخرج المؤتمر بتوصيات أعم وأشمل تلم بكل جوانب الصناعة.