تدمير 171 مدرعة وآلية "للتحالف" وخسائر في الأرواح والعتاد بالساحل الغربي لليمن

جهينة نيوز

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوات العدو تكبدت خلال الـ 48 ساعة الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وذلك في عمليات هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية بجبهات الساحل الغربي.

وأشار المتحدث الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى أن خسائر العدو البشرية بلغت 180ما بين قتيل ومصاب بينهم 10 قادة كتائب و3 قادة سرايا.. موضحا بأن المعلومات الاستخباراتية تؤكد وصول عشرات الجثث إلى المراكز الطبية في المخا فضلا عن المصابين.

وقال العميد سريع إن قوات الجيش واللجان الشعبية دمرت 21 آلية ومدرعة وهو ما يرفع عدد المدرعات والآليات المدمرة خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 171 مدرعة وآلية على طول مسرح العمليات القتالية في الساحل الغربي.

وكشف المتحدث الرسمي عن عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية في منطقة كيلو 16 أو ما أصبح يعرف بمثلث الموت حيث تم استدراج قوات العدو إلى حقل ألغام في منطقة مفتوحة الأمر الذي أدى إلى مصرع العشرات من قوات العدو وفرار من تبقى.

ونوه العميد سريع إلى أن قوات العدو حاولت التقدم باتجاه المطار وكذلك باتجاه شمال الكيلو 16 إلا أنها انكسرت بعد تصدي قوات الجيش واللجان الشعبية لها .. مشيرا إلى أن العدوان لجأ إلى تكثيف غاراته الجوية في محاولة منه لفتح خطوط الإمداد من المناطق الجنوبية لمحافظة الحديدة إضافة إلى شنه عشرات الغارات على المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.

وأوضح بأن العدوان دفع بتعزيزات من المرتزقة وذلك لفتح خط الإمداد جنوب منطقة الجبلية واستمرت المواجهات 17 ساعة تكبدت فيها قوات العدوان خسائر في العتاد والأرواح وفرار كتيبة كاملة من ميناء الحيمة نتيجة الخسائر الكبيرة.

وأكد العميد سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عمليتين هجوميتين الأولى في جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة والأخرى شرق مطار الحديدة أسفرتا عن وقوع قتلى ومصابين من قوات العدو كما تم تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة للعدو.