ألمانيا تنجو من انقلاب عسكري

جهينة نيوز

كشفت إدارة التحقيقات الجنائية الفيدرالية الألمانية عن مؤامرة كانت تحضر داخل صفوف الجيش الألماني للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات ووجوه سياسية في البلاد.

ونشرت صحيفة " Focus" الألمانية تفاصيل التحقيق الذي قامت به الجنائية الفيدرالية الألمانية، والذي تضمن معلومات عن هوية المخططين وهم مجموعة من عسكريين في الجيش الألماني، بالإضافة إلى عسكريين في القوات الخاصة الألمانية ومجموعات عسكرية متخصصة أخرى.

وبحسب التحقيق المنشور على الصحيفة، فالخطة كانت تقتضي أن يقوم هؤلاء العسكريون بالتحرك في يوم معين من خلاله يتم اعتقال كل الشخصيات والوجوه السياسية في البلاد ومن بينها زعيم حزب اليسار الألماني ديمتار بارتش ويتم تصفيتهم جميعا في وقت واحد.

كما أن المجموعة اعتبرت أن الدولة الألمانية أصبحت على حافة الانهيار ولا بد من بديل يكون جاهزا لتسلم البلاد. واستطاع العسكريون من جمع أسلحة مختلفة ومواد بنزين خصيصا ليوم الانقلاب بالتحديد.

وأشارت الصحيفة أن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن القضية.