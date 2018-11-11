ترامب: الدمار في كاليفورنيا "كارثي"

جهينة نيوز

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات في كاليفورنيا بالـ "كارثي".

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "أكثر من 4000 شخص يكافحون النيران، التي أحرقت أكثر من 170000 فدان (690 كيلومتر مربع) في كاليفورنيا.

وتابع، "بقلوبنا ندعم أولئك الذين يكافحون الحرائق، 52000 شخص تم إجلاؤهم، بالإضافة إلى عائلات الـ 11 شخصا، الذين توفوا".

وأضاف، "الدمار كارثي. بارك الله كل منهم".

وتغريدة أخرى، أشار ترامب إلى أن الحرائق آخذة في الانتشار بسرعة كبيرة.

وحذر ترامب المواطينين، قائلا: "إذا لم يقم الناس بالإخلاء بسرعة، فهناك خطر من أن تصلهم النيران. يرجى الاستماع إلى تعليمات الإخلاء من المسؤولين المحليين وسلطات الدولة".

وفي وقت سابق ، أعلن ترامب حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، والتي سوف تتيح للولاية الحصول على المساعدة الفيدرالية للتغلب على أثار الحرائق.

يذكر أن نيران الحرائق في شمال كاليفورنيا تتوسع يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن 9 أشخاص ضحايا، وحاصرت النيران أكثر من 36 ألف هكتار وقضت على ما يقرب من 7 آلاف مبنى، لتصبح الأكثر تدميرا في تاريخ الدولة.