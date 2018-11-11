بالصور.. سلوك ماكرون وترامب يثير الجدل مجددا

جهينة نيوز

لم يمر لقاءالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس السبت، بقصر الإليزيه في باريس على هامش الاحتفال بمرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى بدون تعليقات الصحف ووسائل الإعلام.

وأثار سلوك الرئيسين الأمريكي والفرنسي، يوم أمس السبت، خلال اجتماعهم بقصر الإليزيه في باريس مجددا الإعلام وخصوصا الأمريكي، بعد قيام الرئيس الفرنسي بسلسلة من الحركات الغير معتادة مع رؤساء الدول الأخرين.

وقد عدد الإعلام حركات ماكرون لنظيره الأمريكي من مصافحة يد ترامب بشكل غريب ووضع يده على ظهره خلال المحادثات حتى وصل الأمر إلى وضع ماكرون يده على ركبة ترامب، ما أثار تساؤلات كثيرة عن سلوك الرئيسين في محادثات رسمية بين دولتين وخلال مناسبة عالمية كهذه.

يذكر أن صحيفة "Washington Post" الأمريكية قد علقت في وقت سابق على لقاءات ترامب وماكرون من قبل بعنوان عريض " ترامب وماكرون لا يتوقفان عن ملامسة بعضهما البعض"، واليوم يعود هذا السلوك ليظهر بعد أقل من ستة أشهر على اللقاء الذي أثار التساؤلات عن سلوك الرجلين.

لكن هذه المرة، ارتأت صحيفة " The Sun" التعليق على سلوك الرجلين خلال اللقاء واعتبرت وضع ماكرون يده على ركبة ترامب بالأمر "الغريب".

كما لفتت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي توجه لترامب طيلة اللقاء بعبارة "صديقي"، لكن هذا الأمر لم ينفع ماكرون وعرضه الذي رفضه ترامب حول إنشاء منظومة دفاعية أوروبية.