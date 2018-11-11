احتيال على البطاقة الذكية في حماة والرقيب لا يعلم!

جهينة نيوز

وصل عدد البطاقات الذكية التي تم إصدارها منذ بداية شهر أيار الماضي حتى الآن في محافظة حماة إلى حوالي 100 ألف بطاقة حسب مدير مشروع البطاقة الذكية في حماة المهندس محمد باشوري.

وقال باشوري لصحيفة تشرين إن عدد المراكز المحدثة في حماة والمناطق بلغ 20 مركزاً مؤقتاً، وقد وفرت أكثر من 250 فرصة عمل للشباب خريجي الجامعات والمعاهد والثانوية، على أن يتم إحداث مراكز دائمة مستقبلاً، وحققت ارتياحاً لدى المواطنين بتوفير مادة البنزين بالنسبة لبطاقات الآليات في أغلبية محطات الوقود في المحافظة والريف وحدت من التلاعب والبيع تهريباً.

من جانب آخر شكا أصحاب وسائقو السيارات من تعامل العاملين في محطات الوقود والاحتيال بقطع كميات تعبئة مغايرة للواقع، حسب الرسائل التي ترد على الجوال، وهذا يعني استمرار التعدي على حق المواطن والرقيب غائب ولا يمكن إثبات هذا الأمر إلا بالمتابعة الميدانية، حسب قول الشاكين ومنهم عبدالله الخضر وحسام يوسف ومعتز العلي وعدنان العمر.

كما زعم أصحاب محطات الوقود وخاصة في الريف أنهم غير قادرين على تصريف البنزين المطبق حالياً على البطاقة لنقص عدد الآليات وتأخر مالكيها في الحصول على البطاقة وهذا يرتب عليهم ضياعاً وخسارة من جراء التبخر وعدم القدرة على استجرار الحصة الشهرية.