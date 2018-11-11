تقرير تفتيشي: مدير يشغل العمال في قطف التفاح وأجورهم من "الشركة"!

جهينة نيوز

بين التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 22/653/10 تاريخ 13/6/ 2018 المخالفات المرتكبة لدى فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في السويداء خلال تنفيذه لمشروع مشفى شهبا وجمعية السابع من نيسان خلال الأعوام السابقة أن أساس التحقيق جاء بناء على كتاب محافظ السويداء أشار فيه إلى تجاوزات عديدة وإساءات من قبل مدير الفرع السابق وعدد من العاملين في الفرع.

وتمثلت المخالفات بتنفيذ طينة جناح كامل بمشفى شهبا من المفترض تنفيذه بالسيراميك وتركيب أرضيات من الرخام التركي في الأرضيات في المشفى بسماكة ا سم في حين الشروط العقدية أن تكون السماكة 2 سم وتمديد كمية من البواري الخاصة بالتمديدات الصحية مخالفة للشروط العقدية في المشفى بهدف الحصول على فرق السعر لحساب المدير ومساعديه.

إضافة إلى التلاعب في كميات حديد الأسقف والاسمنت لأعمال بناء الجمعيات السكنية 7 نيسان الكتلة 38 ما أدى إلى خلل في الجدران المسلحة الخاصة بالزلزال وأعمدة البناء وذلك نتيجة تقرير المهندس الاستشاري القائم بالكشف على هذه الكتلة والتلاعب في فواتير المواد المشتركة (قطع كهربائية. شاكوش، رفش) عن طريق مضاعفة أسعارها على السعر الحقيقي والتي أكدها العاملون في ورشة الجمعية، إضافة إلى قيام المدير السابق باستخدام بعض العاملين بالشركة بالعمل في منزل عائد لأحد أقربائه ولم يقم بإعطائهم أجورهم والعمل في مشروع تعود ملكيته له في ظهر الجبل في قطف التفاح واحتسابها أيام عمل في الشركة إضافة إلى تجاوزات أخرى تم ذكرها.

يضاف إليها شكوى أحد العمال حول عمله في منزل مدير مشروع القصر العدلي الذي يجري تنفيذه من قبل فرع الشركة وعدم إعطائه أجره البالغ 30 ألفاً لينتهي معد التقرير وبعد التحقيق إلى التوصل إلى ثبوت المخالفات والتجاوزات المذكورة وخاصة فيما يتعلق في تنفيذ أعمال إكساء مشروع مشفى شهبا وتجاوزات التنفيذ في جمعية 7 نيسان السكنية.

وخلص التقرير التفتيشي إلى تحريك الدعوى العامة بحق مدير الفرع السابق ومهندسي جهاز الإشراف وإحالة العاملين لدى فرع الشركة بالسويداء إلى المحكمة المسلكية ودعوة وزارة المالية للحجز الاحتياطي على أموال المدير وعلى أموال جميع مهندسي جهاز الإشراف ومطالبتهم بقيمة الأضرار المالية البالغة نحو 600 ألف ليرة والأضرار المعنوية التي لحقت بمديرية الصحة بما يتعلق بمشروع مشفى شهبا والمطالبة بقيمة الأضرار المادية البالغة مليوناً و125 ألفاً والأضرار المعنوية المتعلقة بمشروع جمعية 7 نيسان السكنية.

صحيفة الوطن