"شهياً كفراق" أحدث رواية لأحلام مستغانمي

الأحد, 11 تشرين الثاني 2018 الساعة 00:10 | ثقافة وفن, أدب

جهينة نيوز:

أصدرت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي أحدث أعمالها " شهياً كفراق" ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأعربت مستغانمي في حفل التوقيع عن سعادتها بتجدد لقائها مع جمهورها في هذا المعرض ، لأنه يمثل عرساً ثقافياً عالمياً يجمع الكتاب والقراء وكل محبي الكلمة والحرف.

وذكرت بأن روايتها ليس كتاب حب تماماً بل يجمع بين الحب وبين التهكم ، وهو موجه إلى العقول وفيه شيء من الوطنية والوجع العربي.

يذكر أن من أبرز أعمال أحلام مستغانمي كتابيها الأسود يليق بك ، عليك اللهفة.


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