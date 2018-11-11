"شهياً كفراق" أحدث رواية لأحلام مستغانمي

جهينة نيوز:

أصدرت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي أحدث أعمالها " شهياً كفراق" ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأعربت مستغانمي في حفل التوقيع عن سعادتها بتجدد لقائها مع جمهورها في هذا المعرض ، لأنه يمثل عرساً ثقافياً عالمياً يجمع الكتاب والقراء وكل محبي الكلمة والحرف.

وذكرت بأن روايتها ليس كتاب حب تماماً بل يجمع بين الحب وبين التهكم ، وهو موجه إلى العقول وفيه شيء من الوطنية والوجع العربي.

يذكر أن من أبرز أعمال أحلام مستغانمي كتابيها الأسود يليق بك ، عليك اللهفة.